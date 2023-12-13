الحكم بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ في حق شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص الوطني

قضت ، اليوم الإربعاء، الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، بسجن القياديّة في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى مدّة عام مع تأجيل التنفيذ
ووفق ما ذكر عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، ينقسم الحكم الى 6 اشهر من أجل تهمة التحريض و4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش وشهرين من أجل نشر الإشاعات، مشيرا الى انه سيتم استئناف هذا الحكم
وكانت شيماء عيسى مثلت يوم 14 نوفمبر الماضي في حالة سراح أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس للمحاكمة، وذلك على خلفية تصريحات إذاعيّة، وتم تأخير الملف بطلب من هيئة الدفاع
وتتمثل التهم الموجهة لها في ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني