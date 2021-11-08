الحكم استئنافيا بالسـجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاحل على صاحب مدرسة الرقاب القرآنية

أصدرت مساء اليوم الاثنين، الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بسيدي بوزي، قراراً قاضيا بنقض الحكم الإبتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى، والحكم مجدداً بعد ثبوت إدانة المتهم صاحب مدرسة الرقاب القرآنية ، والحكم عليه بالسـجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاحل و المراقبة الإدارية بـ 3 سنوات، وتخطئته بمبلغ 50 ألف دينار وحرمانه من حقوقه المدنية و حق الإقتراع، وذلك على خلفية جرائم الإغتصاب والإستغلال الجنسي للأطفال القُصّر، والعمل القصري للأطفال، وفق ما كده جابر الغنيمي مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تصريح للعربية
واكد الغنيمي ان الحكم الصادر اليوم هو حكم نهائي
وتعود أطوار قضية ما يعرف بأطفال المدرسة القرآنية بالرقاب بولاية سيدي بوزيد إلى 2019 ، وتبين وقتها أن المدرسة تعمل خارج رقابة وزارة التربية ، وأيضا خارج رقابة وزارة الشؤون الدينية
وفي 3 فيفري 2019 تنقلت الوحدات الأمنية رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين على عين المكان أين تم العثور على 42 طفلًا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدًا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطًا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارًا وممارسات متشددة