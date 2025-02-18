الحزب الجمهوري يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبير موسي

يتابع الحزب الجمهوري بقلق بالغ استمرار احتجاز عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر رغم التدهور الخطير في حالتها الصحية جراء دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالها التعسفي والمعاملة غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجن. وهو نفس ما تعرضت له في فترة سابقة الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي خاضت إضراب عن الطعام في سجنها مما استوجب نقلها للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعكر وضعها الصحي
إننا في الحزب الجمهوري نؤكد أن استمرار اعتقال عبير موسي يمثل استهدافا ممنهجا للمعارضين السياسيين وانتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين
هذا ونذكّر بكون الدفاع عن الحقوق والحريات بالنسبة لنا قيم ومبادئ لا تخضع للتمييز أو التفرقة بين شخص وآخر أو بين مجموعة سياسية وأخرى حتى عند اختلاف المواقف والمواقع
وعليه، نطالب بـ
– الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبير موسي
– تمكينها من الرعاية الصحية العاجلة، خاصة في ظل تدهور حالتها الصحية
– وقف كل أشكال التضييق والانتهاكات ضد كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
كما ندعو المنظمات الحقوقية وكافة القوى الديمقراطية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إنهاء هذا الاحتجاز التعسفي وضمان احترام الحقوق والحريات
الحرية لكل المعتقلين السياسيين
الناطق الرسمي
وسام الصغير
بيان