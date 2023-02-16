الحزب الاشتراكي يعتبر دعوة أمينه العام للتحقيق، ضغطا على الأحزاب المعارضة لمسار قيس سعيد

تمت دعوة الرفيق المنصف الشريقي الأمين العام للحزب الاشتراكي الى المثول امام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة يوم الاثنين الموافق لـ 20 فيفري 2023 للبحث في تصريحات في برنامج تلفزي تعود الى سنة 2019 ويهم المكتب التنفيذي للحزب ان يؤكد على ما يلي
أولا، ان هذه الدعوة جاءت للضغط على الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية التي عارضت مسار 25 جويلية واعتبرته فاشلا خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة ومن بينها حزبنا – الحزب الاشتراكي ولما يمثله الحزب اليوم مع جملة من الأحزاب الجمهورية والاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات السياسية المتمسكة بالدولة المدنية والتي تعمل على تقديم بدائل سياسية للخروج من الازمة الحالية التي تمر بها بلادنا
ثانيا، ان التحقيق مع الرفيق الأمين العام لن يفل من عزيمته ولا من عزائم مناضلات ومناضلي الحزب وسيبقى حزبنا مناضلا من أجل الحرية والكرامة لشعبنا ومن أجل رقي وازدهار وطننا العزيز
ثالثا، استعدادنا للدفاع عن حق الحزب وقيادته وكل مناصري الحرية والتقدم في التعبير والإدلاء بآرائهم ومواقفهم بشكل سلمي، مدني ومنظم وذلك بكل الأشكال المشروعة
رابعا، نؤكد على معارضتنا لمسار 25جويلية الذي يهدد مكاسب الجمهورية وجملة المراسيم التي اعتمدها الرئيس قيس سعيد لبسط مشروعه الخاص
خامسا، دعوتنا كل القوى الديمقراطية والتقدمية والجمهورية لمزيد رص الصفوف للتصدي لمشروع قيس سعيد وتوحيد جهودها من أجل الجمهورية الديمقراطية
عن المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي
نائب الأمين العام
عادل العلوي
بيان الى الراي العام