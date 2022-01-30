بسبب الزمن السياسي البطيء ونهج العمل الأحادي
الحزام المدني والسياسي للرئيس يتململ
«مهما كانت عبقريتك فإنّ التاريخ لا يكتبه الأفراد وإنما تكتبه الجماعات المنظمة»… هكذا توجّه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وغير بعيد عن هذا المعنى قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي «البلاد ليست لعبة.. هل نترك البلاد تنهار؟» وذلك في كلمة «حماسية» في افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين
ولا تكمن أهمية هذه المواقف في توقيتها فقط ولكن في كونها تصدر اليوم أيضا عن طرف سياسي، وآخر مدني اجتماعي لا يمثلان نفسيهما فقط بل جزء لا يستهان به من المشهدية ومن الأطراف التي تفاعلت إيجابيا مع ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 بإرساء «الديكتاتورية الدستورية» وتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد وإعفاء رئيس الحكومة آنذاك وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نواب الشعب
وتواصل التأييد و«المساندة النقدية» كما يقال مع صدور الأمر الرئاسي عدد 117 وتعيين رئيسة حكومة جديدة واختيار فريق حكومي ينفذ السياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية
وبعد ذلك، سجلنا الترحيب الواسع بخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس وتضمنت إجراء استشارة الكترونية بداية من الفاتح من جانفي إلى غاية 20 مارس 2022 ثم الذهاب إلى استفتاء في 25 جويلية وبعده إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من العام الجاري
وفي غضون ذلك وقّع رئيس الجمهورية «مكرها» كما قال، قانون المالية الذي لم يكن في النهاية سوى نسخ واستمرار للميزانيات السابقة قبل وبعد ملحمة 14جانفي 2011 غير المكتملة، وبمرور الأيام برز أن العائق الأكبر أمام التنفيذ والإنجاز هو الاعتمادات الغائبة والتي يرتبط بعضها بالمصادر الداخلية الجبائية بالأساس والخارجية التي تتحكم فيها الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية العالمية
هذا ولئن لم يشهد شهر جانفي – ونحن في آخر أيامه – تصعيدا اجتماعيا واحتجاجات شعبية اعتاد عليها التونسيون كل عام في شتائهم القارص، فإن كل المؤشرات تنذر بأن كل شيء وارد، ولعلنا في نهاية المطاف في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة أو «الانفجار» على حد قول الطبوبي خصوصا وأن سلسلة الإضرابات القطاعية والجهوية لم تنقطع هذه الأيام مع برمجة إضرابات أخرى في قادم الأيام، وإذا نظرنا إلى الأسعار وحال الأسواق فلم يعد خافيا على أحد غياب كثير من المواد الأساسية علاوة على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وتأخر صرف الأجور وغيره من الإشارات السلبية
قد يقـول البعض أن ما وصلنا إليه اليوم ليس مفاجئا بل أكثر من ذلك هو أمر متوقّع وطبيعي بعد عقد أخير من الخراب سبقته أيضا عقود من سوء الحكم، ولولا هذا السوء المتراكم لما تواترت الانتفاضات والملاحم الشعبية ببلادنا ولما فُتحت أقواس الأمل بين الفينة والأخرى في تاريخ تونس الحديث
ولعل «التفهم» وتغليب الطابع السلمي السلس للتغيير والانتصار للبراغماتية ولمقولة أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان ولا مناص من التغيير من الداخل، هو الذي حفّز أطرافا سياسية عديدة وسطية وعروبية ويسارية مثل حركة الشعب والتيار الشعبي وإلى الأمام والوطد وغيره للاصطفاف مع «25 جويلية» والتشبث بأمل تنفيذ مشاريعهم بواسطته وحتى عرض الخدمة إن جاز القول ضمن أطر «تقليدية» أو «غير تقليدية» مثل «الحوار الوطني» على سبيل المثال والترويج لمقولة «التشاركية» كوصفة سحرية لصياغة وتنفيذ الإصلاح والإنقاذ
نفس الموقف اتخذته قيادة الاتحاد وذهب الأمين العام أمس إلى حد اعتبار تأييد «25 جويلية» «قراءة موضوعية وذكاء نقابي ونضج سياسي»..! ولم يختلف طيف واسع من المنظمات الوطنية عن المنظمة الشغيلة خصوصا بعد لقاء مسؤولي هذه المنظمات – مرة واحدة – برئيس الجمهورية الذي طمأنهم على أوضاع الحريات
نصف عام تقريبا مرّ على «25 جويلية»، ومائة يوم تقريبا على ميلاد حكومة نجلاء بودن، فماذا تحقّق وماذا تغيّر مقارنة بما قبل 24 جويلية 2021 كي لا نعود بعيدا إلى 14 جانفي 2011.؟
ما يقلق «مساندي» رئيس الجمهورية اليوم في المجتمع السياسي هو انتصابه للحساب الخاص ومضيّه في تنفيذ مشروعه السياسي بشكل أحادي دون «تشاركية»، والحال أن الأحزاب الداعمة والمساندة تروم الاستثمار في العلاقة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة التي يبدو أن لساكن قرطاج أدوات تنفيذها بعيدا عنهم، وهي في تقديرنا التنسيقيات والحشد التفسيري الذي عاد للنشاط بقوة في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام وعليه فالمصداقية في الميزان
ونفس الأمر بالنسبة إلى الاتحاد الذي جاهدت قيادته للإقناع بمبادرة المنظمة الشغيلة المتعلقة بالحوار الوطني والتي تعود الى نهاية العام 2020 وبعد ذلك المطالبة المستمرة بـ«التشاركية» التي لا صدى لها في أجندا الرئيس
وبمجرد بداية تنفيذ خارطة رئيس الجمهورية وركنها الأول وهو «الاستشارة الافتراضية» برز الاختلاف والتباين، فرفضها الاتحاد مثلا وأكدت حركة الـشعب أنها : لا تعوّض الحوار بين رئيس الجمهورية والأطراف الفاعلة
ولأن المجال لا يسمح بالقفز من مركب «المساندة النقدية» بنفس سهولة الصعود إليه، فإن التململ أصبح جليا في ما يمكن أن نسمّيه الحزام السياسي والمدني لرئيس الجمهورية قيس سعيد وبدأت «الحرب الكلامية» تستعر من خلال المواقف «الحادة» صراحة كما لمسنا ذلك في خطاب زهير المغزاوي أمس من خلال حواره الحصري لجريدة «الصباح» اليومية الخاصة، والذي كال فيه نقدا لاذعا للمسار الحكومي «المثقل بالرسائل السلبية»، وحتى المسار السياسي : فقد طال أكثر من اللزوم إذ كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يتخذ جملة من الإجراءات
وبدوره يصرخ الطبوبي : يكفي ..الصبر لم يعد مُمكنا وكلّ الأضواء الحمراء اشتعلت وما نراه اليوم ضحك على الذقون
إن النجاة في النهاية ممكنة والخروج ممّا نحن فيه ليس غاية صعبة المنال، فقط التفطن إلى الأضواء الحمراء قبل فوات الأوان
بقلم: مراد علالة