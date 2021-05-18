الحرس الوطني ينشر صور أبناء الغنوشي الذين تمّ القضاء عليهم وهم يزيلون الكولستيرول بالقصرين

متابعة للعملية الاستباقية المشتركة التي قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني فجر يوم 17 ماي 2021 بجبل الشعانبي التي انتهت بالقضاء على 5 عناصر ارهابية ، من أبناء راشد الخريجي الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، تابعة لكتيبة عقبة ابن نافع وتعهد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بادارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني بالبحث وفي نطاق التعريف بجنسيات العناصر الارهابية من طرف المخابر الجنائية والعلمية يهم الإدارة العامة للحرس الوطني أن تقدم هوياتهم وتعرف بهم وهم جزائريان و 3 تونسيين
عن صفحة الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني