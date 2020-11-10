الحرس الوطني يطيح بداعشي من أبناء الغنوشي كان يعتزم القيام بأعمال إرهابية

على إثر عملية استباقية، تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من الإطاحة بعنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، يكنى « أبو قسورة » مبايع لتنظيم « داعش » الإرهابي، كان يعتزم القيام بأعمال تصفية بواسطة سلاح ناري في إطار مخطط تخريبي يهدف لبث الفوضى بالبلاد وتخفيف الضغط على العناصر التكفيرية المعروفة أمنيا
وبمزيد تعميق التّحريّات في شأنه، تبيّن وأنّ المعني على تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية بالخارج ويستغل عمله كمدرب لفنون القتال لاستقطاب صغار السن قصد تبني فكره التّكفيري
بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 30 أكتوبر 2020، أذن حاكم التحقيق المتعهد بالبحث بإيداعه السجن
******
ابن ثان يقع في شباك الأمن الوطني
تمكن يوم 09 نوفمبر 2020 أعوان مركز الأمن الوطني بقرطاج بيرصا بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، (34 سنة قاطن الجهة) صادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة سنتين من أجل: « التكفير والدّعوة إليه والتحريض على الكراهيّة والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدّعوة إليهم والتهديد بما يُوجب عقاب جنائي المرتبط بالجرائم الإرهابيّة ».
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به لإيداعه السّجن لاحقا