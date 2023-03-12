الحرس الوطني يحجز ، بمنزل المدعو علي اللافي، أطنانا من الوثائق الامنية و الادارية السرية متعلقة بالامن القومي

الفرقة المركزية الثانية لادارة الابحاث للحرس الوطني بالعوينة في عمل نوعي و حرفي ينضاف لما تحققه من نجاحات تتمكن اثر عملية تفتيش دقيق باذن من النيابة العمومية بمنزل المدعو علي اللافي الذي القي عليه القبض موخرا بصدد الفرار رفقة القيادي الاخواني محمد بن سالم
من العثور على كمية كبيرة جدا من الوثاىق (كرادن،شكاير كبيرة الحجم )
الادارية و الامنية السرية و محاضر البحث و مراسلات داخلية بين ادارات امنية مختصة في مكافحة الارهاب
و محاكم
تم العثور على وثاىق كثيرة
تتعلق بالتركيز الامني على الشريط الحدودي
التعداد البشري و جرد في الاسلحة و الذخيرة
مراسلات صادرة عن ادارات مختصة كالاستعلامات و الارهاب و الابحاث و التفتيش
تقارير سرية مطلقة تتضمن اسماء الامنيين و عناوينهم و مراقبة تحركات العناصر الارهابية و التكفيرية
بالمناطق الداخلية و الحدود البرية
محاضر ابحاث من المحاكم تتعلق بجرائم حق عام و جراىم ذات صبغة ارهابية
ام العثور على وثاىق رسمية اصلية
يبدو انه تسلمها من مسؤولين امنيين و مديرين عامين
و محامين
اطنان من الوثاىق التي امكن للفرقة الثانية بحرفية عالية التفطن اليها وحجزها و تم العمل على جردها جرد شامل
و دقيق
تم العثور على محاضر تخصني و تم فتحها ضدي لغايتي توريطي و ليس لي بها علم و جزء منها لم اجدها بالمحكمة و انا ابحث عنها لسنوات
وقد تم سماعي كمتضرر من قبل الفرقة الثانية في هذا الاطار وتمسكت بالتتبع العدلي ضد كامل من يثبت تورطه
لتذكير فان المدعو علي اللافي شغل خطة مستشار وزير الشوون الدينية المدعو نورالدين الخادمي
بعد الارشيف الذي وقع حجزه لدى مصطفى خضر
في ما يعرف بالغرفة السوداء و علاقته بمحاولة طمس حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمدالبراهمي
و بعد الارشيف الذي وقع حجزه لدى المدعو ماهر زيد الارهابي المتحصن بالفرار في الاراضي التركية
بعد ان صدر في شانه حكم بالسجن بعد ان سرب محاضر بحث لارهابين في جبل الشعانبي
وبعد الارشيف الذي حجز كذلك لدى ذات الشخص المدعو ماهر زيد قبيل صعوده بايام بالبرلمان المنحل بجهة مقرين
و من ضمنه مخطط كامل لاستهداف المدرسة الفرنسية جورج براسناس
هذه المرة اطنان من الوثاىق الامنية و الادارية السرية والمتعلقة بالامن القومي واسرار الدفاع الوطني وعمل المحاكم و القضاء و مكافحة الارهاب تحجز لدى المدعو علي اللافي
ليتاكد اكثر ان الجهاز الخاص عمل و لايزال يعمل بقوة و عناصره منتشرة داخل الادارات التونسية
و اذكر بما اطالب به في كل مرة وجب تمشيط الادارات التونسية
كما يتم تمشيط المغاور و المرتفعات الجبلية
و اختم بان عميد الديوانة الذي وقع ايقافه وهو بصدد تهريب المدعو محمد بن سالم
من المتمتعين بالعفو التشريعي العام
عينةً صغيرة جدااااا مما حصل و يحصل
ملفات فارغة
هي ذاتها
الارهاب فزاعة
وصناعة
العزة للوطن
عصام الدردوري، رئيس جمعية الأمن والمواطنة