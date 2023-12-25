الحرس الوطني بمدنين يطيح بوفاق إجرامي مختص في تدليس العملة التونسية

على إثر مباشرة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين البحث في قضية عدلية موضوعها « تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية » وحجز ورقة نقدية من فئة 50 دينار مزيفة تضرر فيها نفر أصيل الجهة من طرف نفرين أصيلي بنقردان ، بمزيد التحري تم التعرف عليهما وبعد نصب كمين أمكن إلقاء القبض عليهما كما إعترفا وأنهما يتحوزان على مبلغا ماليا آخر مزيف وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات الاستعلاماتية بإقليم مدنين وتطاوين بمشاركة دورية تابعة لفرقة التدخلات السريعة منزل المشتبه به أين تم حجز عدد 161 ورقة نقدية من فئة 50 دينارا مزيفة مخبأة بإحكام بمحيط المنزل
وهذا وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية » تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية والمشاركة في وضعها وعرضها وهي مدلسة » والاحتفاظ بعدد 02 ذي الشبهة.