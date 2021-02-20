دعا القيادي المستقيل من حركة النهضة الإخوانية ، الحرباء عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان وزعيم الحركة راشد الغنوشي، إلى الإنسحاب من الحياة السياسية
وقال مورو، في تصريح ليومية « العرب » الدولية السبت، « على الغنوشي أن يعتزل السياسة »، مضيفاً « ليعتبرها نصيحةً أخوية و وطنية ويعتزل السياسة ليتفرغ لعمل أخر »، وفق تعبيره
الحرباء عبد الفتاح مورو يدعو راشد الغنوشي إلى الإنسحاب من الحياة السياسية
20/02/2021 |
دعا القيادي المستقيل من حركة النهضة الإخوانية ، الحرباء عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان وزعيم الحركة راشد الغنوشي، إلى الإنسحاب من الحياة السياسية