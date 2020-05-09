الجيش الوطني الوطني الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في عين زارة بالعاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية في عين زارة بالعاصمة طرابلس
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار « تي.ب.2 » في منطقة « القبايلة عين زارة »، في العاصمة طرابلس
وأفاد المسماري أن الاشتباكات لاتزال مستمرة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس
وبحسب مصادر محلية فقد أشارت إلى سماع أصوات اشتباكات مسلحة، في منطقتي وادي الربيع وعين زارة في العاصمة
على صعيد اخر، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، إن مقاتلات سلاح الجو شنت سلسلة غارات جوية على مواقع لقوات الوفاق والمرتزقة السوريين بمنطقة الهيشة الجديدة
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب العاصمة طرابلس
وكان المسماري قد أكد في وقت سابق، أن الفرق الفنية في القوات المسلحة العربية الليبية قامت بترميم وأعادت للعمل 4 طائرات حربية إضافية بسواعد الفنيين القدامى في قواتنا الجوية، مؤكدة أنها ستكون بمثابة دعم إضافي للقوات الجوية والسماء فوق ليبيا ستكون آمنة
ويأتي هذا في سياق عملية « طيور الأبابيل » التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء الماضي، لاستكمال تحرير العاصمة الليبية طرابلس، من « الميليشيات المسلحة »، وفقا لتعبير الجيش الليبي
انسحاب عدد من مقاتلي “جويلي” من محاور القتال
أكدت مصادر إعلامية من الزنتان أن عددا من أبناء المدينة التابعين لميليشيات “أسامة جويلي” انسحبوا من محاور القتال التابعة لقوات الوفاق في غرب البلاد
وقالت ذات المصادر إن ذلك جاء عقب قصف جوي نفذه الطيران التركي المسير على المواطنين من مدينتي الرجبان و الزنتان
واستهدف الطيران التركي المسير صباح اليوم الجمعة البوابة الشمالية لمدينة الرجبان، وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن البوابة التي تم استهدافها هي بوابة أمنية وليست عسكرية
وقتل جراء هذا الاستهداف خمسة من أبناء المدينة من بين الأسماء التي تسنى لنا التأكد منها النقيب عبد الله محمد ميلود والنقيب عماد مفتاح سعد وعلي عمر فوني ووجدي ميلود
ويشار إلى أن قاعدة « الوطية » الليبية، تقع غربي البلاد، وتمثل آخر قاعدة تسيطر عليها القوات الموالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، في المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس وحتى الحدود التونسية غربا
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ »حكومة الوفاق » الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي
عن وكالة الأنباء الليبية