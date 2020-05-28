الجيش الوطني الليبي يقوم بتلقين مليشيات السراج والمرتزقة السوريين دروسًا في فنون القتال

تواصل الاشتباكات منذ صباح اليوم الخميس، في محوري الكازيرما بطريق المطار، ومحور عين زاره مثلث الكهرباء
وذكرت شعبة الإعلام الحربي باللواء التاسع أن الوحدات العسكرية قامت بصد الهجوم الفاشل من قبل مليشيات السراج والمرتزقة السوريين، حيث قامت الوحدات بالسيطرة على تمركزات جديدة متحفظة عن ذكرها، وتقوم بإعطائهم دروس في فنون القتال، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وغنم آليات عسكرية
وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن المنطقة تشهد هدوء نسبي عقب معارك شرسة شاهدتها منذ فجر اليوم
وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن مدفعية الوحدات العسكرية تمكنت فجر اليوم؛ من استهداف معسكر الرحبة تاجوراء بعدة قذائف، تمكنت من استهداف مخزن ذخيرة وتجمعات لمرتزقة، ولا تزال الدخان يتصاعد بداخله
وأوضحت الشعبة أن مدفعية الوحدات العسكرية المتمثلة في كتيبة « 128 » وكتيبة « 155 »، وسرية الهاون تابعة لقوة عمليات أجدابيا، تقوم بتلقين مليشيات السراج والمرتزقة السوريين دروسًا في فنون القتال
محوري عين زاره ووادي الربيع
لا تزال الوحدات العسكرية تحكم السيطرة على محور مثلث الكهرباء بعين زاره، مع استمرار الاشتباكات هي الأعنف في محور وادي الربيع، والرملة، ومحور الكازيرما، وذلك تزامنًا مع رصد تحشيدات للمرتزقة السوريين في المدرسة القريبة من مصنع الدقيق، بالقرب من مسجد صلاح الدين بمنطقة الإصلاح منذ ليلة البارحة، مصحوبين بعدد 2 مدرعات تركية
كما تم رصد تحشيدات لمرتزقة السوريين في محيط كوبري السواني، بالقرب من المستشفى الميداني في مزرعة أخريف ومزارع ابن بن آدم، بالإضافة لفرار عدد كبير من المرتزقة السوريين على متن آليات دفع رباعي عبر الطريق الرئيسي الكريمية هروبًا من منطقة السواني، عقب فرار وانسحاب عدد من الآليات العسكرية على متنها أسلحة متوسطة نوع 14.5، إلى جانب آليات محملة بالمرتزقة في طريق كوبري السواني باتجاه مدينة طرابلس
ابرز ما ورد في مؤتمر الناطق الرسمي باسم القائد العام يوم أمس الاربعاء بتاريخ 27 ماي 2020
– لمدة طويلة ونحن نواجه الإعلام المعادي المظلل والكاذب وذلك ببثهم للإشاعات وتزييف الحقائق عبر غرف عمليات إعلامية في تركيا وفي الداخل
– في الأيام الماضية بثوا إشاعات سوداء مفادها حصول القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على طائرات حربية جديدة
– ونحن نعلم نوايا تركيا وعملائها لذا أصدرنا بيان إعلامي حول أصلاح بعض الطائرات الحربية القديمة من قبل عناصر الشؤون الفنية من مهندسين وفنيين وتم رفع كفاءة الطائرات وتمديد عمرها وإدخالها للخدمة الفعلية لدعم العمليات الحربية الجارية
– وأكدنا في أكثر من مناسبة إن الحظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا يطبق على القيادة العامة بصرامة وشدة
– إعادة التمركز والتموضع لقواتنا في محاور القتال حول طرابلس وتمكن الوحدات من الامساك بمواقع استراتيجية وحاكمة أداء إلى خسائر كبيرة في صفوف التكفيرين والمليشيات والمرتزقة السورين والاتراك مما دفعهم إلى انتاج الاشاعات المظللة من أجل التأثير على الرأي العام الدولي وتبرير الغزو التركي لليبيا وتصعيد الموقف بإدخالها أنواع أخرى من الأسلحة وخاصة الطائرات الحربية المتطورة
– أي تصعيد تركي يقابله تصعيد من قبلنا وبالتالي الغزو التركي يدفع بالموقف إلى التصعيد وكذلك يؤدي إلى دعم التنظيمات التكفيرية المتطرفة مثل داعش وبقايا القاعدة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين والأمن الإقليمي
سَوْرَنَة ليبيا
يأتي هذا في ظل تسارع التحذيرات الأوروبية من « سورنة » الأزمة الليبية، وسط تدفق السلاح والمرتزقة من الخارج
وفي هذا السياق نقل مراسل العربية في بروكسيل الخميس تأكيد دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن اسمه أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الأطراف الليبية كافة على مدار الساعة لتفادي انزلاق ليبيا في سيناريو الأزمة السورية
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أبدى مساء الأربعاء أسفه لـ »سَوْرَنة » النزاع، داعياً طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي إنّ : الأزمة تزداد سوءاً لأنّنا –وأنا لست خائفاً من استخدام الكلمة– أمام (سورنة) لليبيا
كما حذر من دعم أطراف خارجية لأطراف النزاع الليبي، قائلاً إنّ : حكومة الوفاق مدعومة من تركيا التي تجلب إلى الأراضي الليبية مقاتلين سوريين بأعداد كبيرة، بآلاف عدّة
يذكر أن ليبيا تشهد فوضى وصراعاً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وقد زاد الوضع تأزماً خلال السنوات الأخيرة مع دخول تركيا على الخط بشكل واضح، عبر جلب آلاف المقاتلين السوريين إلى العاصمة الليبية بغية دعم الوفاق، فضلاً عن الدعم العسكري
وكالة الأنباء الليبية و قناة العربية