الجيش الوطني الليبي يعيد تمركز وحداته خارج طرابلس

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن العمليات العسكرية
بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة انسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق.
تُعلن القيادة العامة بأنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5
المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من اجل الثوابت الوطنية الخالدة
القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
صدر في بنغازي في 4 جوان 2020
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القبض على « 3 » أفراد من مليشيات السراج في محور الزطارنة بطرابلس
أعلنت الغرفة عمليات الكرامة، عن إلقاء القبض على « 3 » أفراد من مليشيات السراج في محور الزطارنة بطرابلس.
وقالت غرفة عمليات الكرامة – عبر صفحتها الرسمية – إنه تم القبض على « 3 » من أفراد المليشيات بآليتهم المسلحة وبكامل أسلحتهم الشخصية، وهم في حالة استطلاع لوحدات القوات المسلحة.
من جهة أخرى، بثت غرفة عمليات الكرامة « تسجيل فيديو » يظهر سيطرة القوات المسلحة على منطقة قصر ابن غشير بالكامل.
هذا ويظهر التسجيل الفيديو خلو الشوارع وانتشار وحدات القوات المسلحة، ردًا على تزييف الحقائق التي تبثها قنوات المليشيات بسيطرتهم على منطقة قصر ابن غشير