الجيش الوطني الليبي يطلق عملية « طيور الأبابيل » لتحرير الوطن من الإرهابيين والعدوان التركي

أعلنت الليلة القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، عن انطلاق عملية « طيور الأبابيل » التي تهدف لتحرير آخر ما تبقى من الوطن من العدوان التركي والمليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له
شنّت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية، سلسلة غارات استهدفت عددًا من المواقع بمنطقة بوقرين شرقي مدينة مصراتة
وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن مواقع التي استهدفها السلاح الجو هي تمركزات للمليشيات الإرهابية، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقعًا لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين
وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو الليبي القائم على تنفيذ عملية « طيور الأبابيل » التي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة، في قصف مواقع مجموعات الإرهاربية الموالية للعدوان التركي
وكالة الأنباء الليبية