الجيش الوطني الليبي يسيطر بالكامل على مثلث الكهرباء وكوبري المطار وشارع الغاز ومحور الرملة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للواء التاسع بالجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة، أن وحدات القوات المسلحة أحكمت سيطرتها على مثلث الكهرباء، وكوبري المطار، وشارع الغاز، ومحور الرملةوقالت شعبة الإعلام الحربي إن وحدات القوات المسلحة ألحقت بمليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا خسائر فادحة، وغنم عدد من الآليات العسكرية، واشتباكات متقطعة في محور عين زاره، في محاولة من مليشيات السراج للتقدم والتي باءت بالفشل
وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات القوات المسلحة لا تزال تخوض معارك شرسة في محور الكازيرما، وذلك بعدما حاولت مليشيات السراج والمرتزقة السوريين صباح الجمعة التقدم صوب مراصد القوات المسلحة
وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تحرص على سلامة المدنيين، وأن إرجاع وإجبار المدنيين على البقاء في مناطق العمليات العسكرية، واستخدامهم كدروع بشرية من قبل مليشيات السراج والمرتزقة السوريين، تُعدّ من أنذل التصرفات التي تشهدها حرب تحرير العاصمة طرابلس.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن مدفعية اللواء 73 واللواء 106، استهدفت مواقع مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، كذلك مدفعية كتيبتي « 128 » – « 155 »، بمساندة سرية الهاون التابعة لقوة عمليات أجدابيا، تتعامل بدقة مع عدد نقاط للمليشيات السراج والمرتزق
وكالة الأنباء الليبية