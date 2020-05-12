الجيش الوطني الليبي يرحب ببيان مصر وفرنسا وقبرص واليونان والإمارات المُدين للتدخل التركي

أكد أحمد المسمارى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبى خلال مؤتمر صحفى، مساء الاثنين 11 ماي ، أن البيان الصادر عن مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا يمثل اعترافا بقوات الجيش الوطني الليبى، وأنها تقوم بعمل شرعى وقانونى للحفاظ على سيادة ليبيا والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنقطة، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة للتأكيد على الدور الذى تقوم به القوات المسلحة الليبية فى المنطقة ودورها فى مواجهة العناصر الإرهابية التي ترسلها تركيا أفواجا
وتساءل عن دور القوات الغازية التركية ودورها فى ليبيا، وكذلك نقل 17 ألف إرهابى من سوريا إلى ليبيا، معربا عن رفضه لبيان الخارجية التركية ورفضه لأحلام اردوغان، مشددا على أن هذه الأحلام سوف تنتهى فى ليبيا
وفيما نددت مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، يوم الاثنين، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص
و كما استنكر البيان بشدة التدخل العسكري التركي بليبيا و نقل المقاتلين السوريين واعتبره خطرا على دول الجوار والبلدان الأوروبية