الجيش الوطني الليبي يحقق نتائج دقيقة و يأسر عديد المرتزق الدواعش

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، إن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية؛ كانت له نتائج دقيقة على الأرض
وأضاف العميد خالد المحجوب – في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية – أن الجيش الليبي الذي يخوض حربًا ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة في محيط مدن : طرابلس، غريان
وأكد العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة الليبية، نجحت في إلقاء القبض على الكثير من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية
وأشار العميد خالد المحجوب إلى إسقاط « 4 » طائرات تركية مسيّرة من نوع « العنقاء »، موضحًا أنه تم إسقاط نحو 94 « درون » تركية خلال الفترة الماضية
وأوضح العميد خالد المحجوب أن تركيا تُواصل تسيير الرحلات الجوية؛ لأجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم الميليشيات الإخوانية الموالية لفايز السراج
المصدر / وكالة الأنباء الليبية