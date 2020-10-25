الجيش الوطني الليبي ملتزم التزامًا كاملا باتفاق جنيف

أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري يوم السبت، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ملتزمة “التزامًا كاملا باتفاق جنيف”، مشيرًا إلى أن : الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر
اللواء المسماري، وخلال مؤتمر صحفي، عقده السبت، قال : الأطراف التي شاركت في اتفاق جنيف، تفاهمت منذ اليوم على أنه لا نقاش بشأن المصلحة الليبية العليا .. وأحيي باسم القائد العام الضباط الذين شاركوا في هذا الحوار من الطرفين، كلهم تخرجوا من الكليات العسكرية الليبية، ونجحوا في الوصول إلى هذا الاتفاق الوطني الجيد
وأضاف اللواء المسماري : نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار .. وسنتجاوز التحديات التي ستواجه بنفس الروح الوطنية والإصرار
وتابع الناطق باسم القائد العام : الاتفاق يحتاج إلى ضامن حقيقي ونزيه، وقوة رادعة لتنفيذ الخطوات، وليست هناك مشاكل كثيرة في الواقع، ويحتاج الجميع إلى تقديم بعض التنازلات، ويتذكر أن الوطن أعلى من كل شيء
وتابع اللواء المسماري : اتفاق جنيف يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب .. ولا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا، وسنذهب مع المجتمع الدولي لنثبت للعالم ما قلناه منذ سنوات؛ فنحن نُقاتل من أجل السلام، ونحن ننقل ليبيا من الفوضى والإرهاب إلى الأمن والسلام
واختتم اللواء المسماري : نتمنى أن ينطبق ما حدث في جنيف على الاتفاق السياسي والاقتصادي، لأن المواطن يتحمل حاليًا أعباء كثيرة جدًا يجب أن تحل في أسرع وقت