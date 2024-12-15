غزة : الجيش الصهيوني يقتحم مدرسة تؤوي نازحين ويقتل الأطفال والنساء

قتل وأصيب عدد من الأشخاص بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف نفذته طائرات الجيش الصهيوني على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بحسب وكالة وفا الفلسطينية للأنباء
وأضافت الوكالة أن عددا من النازحين قتلوا وأصيبوا، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة في بيت حانون شمال قطاع غزة، واجبار النازحين على اخلائها، تحت تهديد السلاح
وأشارت الوكالة أيضاً، إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر مدرسة خليل عويضة، وسط استهداف مباشر للنازحين بالرصاص والقصف المدفعي، واجبرهم على اخلائها، ما أدى إلى مقتل 15 منهم حتى اللحظة، وإصابة آخرين بجروح حسبما قال مراسل » بي بي سي ». بينما أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أجبر النازحين من الأطفال والنساء بالتوجه نحو حاجز عسكري نصبه في شارع صلاح الدين، بينما قام باعتقال الرجال على حد وصفها
كما قتل مواطن وزوجته واثنتين من بناته، وأصيب آخرون، في قصف للمدفعية الإسرائيلية على شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون
وقالت الوكالة الفلسطينية إن عددا من الموطنين قتلوا وأصيبوا، بعد منتصف ليلة السبت، في قصف للطائرات الإسرائيلية على منزل لعائلة عروق في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب محافظة غزة
وأضافت أن أربعة مواطنين قتلوا، وأصيب آخرون، في قصف على منزل بشارع النفق وسط مدينة غزة
ونقلا عن مصادر طبية فلسطينية، فإن حصيلة القتلى والجرحى في محافظة غزة منذ الليلة الماضية بلغت 14 شخصا، و30 جريحا
كما أصيب عدد من المواطنين بجروح خطيرة في قصف للجيش الإسرائيلي على خيمة للنازحين غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع
ونزح ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص داخلياً في قطاع غزة وفقا للأمم المتحدة، بما في ذلك أشخاص نزحوا مرارا وتكرارا
ومنذ أكتوبر 2023، وضعت جميع أجزاء قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية، باستثناء 11 في المائة فقط، وفقًا لمكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
وبلغت حصيلة من قتلوا في القطاع جراء العمليات العسكرية التي تقول إسرائيل إنها لإضعاف قدرات حركة حماس، 44,930 شخصا، فيما بلغت عدد الإصابات 106,624 شخصا آخرين، في حصيلة غير نهائية بحسب وزارة الصحة في القطاع