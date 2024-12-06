الجيش السوري يقصف جسر الرستن لمنع تقدم فصائل المعارضة من حماة إلى حمص

شن الجيش السوري غارات جوية يوم الجمعة استهدفت جسرا استراتيجيا يربط مدينة حماة التي سيطرت عليها فصائل المعارضة المتطرفة بمدينة حمص التي يسعى النظام إلى منع خروجها عن سيطرته
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان : استهدفت طائرات حربية بغارات جوية جسر الرستن الذي يربط مدينة حمص بحماة، لقطع الطريق بين حماة وحمص وتأمين مدينة حمص
وذكر المرصد أن : قوات النظام نقلت أكثر من 200 آلية عسكرية محملة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص، لتعزيز مواقعها في منطقة الوعر وقرب الكليات العسكرية
وقد سيطرت فصائل المعارضة السورية المتطرفة، الخميس، على مدينة حماة، رابع أكبر مدينة في سوريا من حيث عدد السكان، بعد أيام من سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت، ما يضعف سلطة الرئيس بشار الأسد
وهذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها المعارضة على حماة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما