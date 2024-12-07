الجيش الروسي يعلن أنه يساعد الجيش السوري في صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب

أعلن الجيش الروسي أنه يساعد الجيش السوري في « صد » فصائل معارضة في ثلاث محافظات في شمال البلاد
وقال الجيش الروسي في بيان مقتضب على موقعه إن : الجيش العربي السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب
وأضاف : خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات صاروخية وقصف على أماكن تجمع فيها ناشطون أو ضمت معدات »، لافتاً إلى تصفية 320 ناشطاً » على الأقل
وأعلنت روسيا في وقت هذا الأسبوع أنها قصفت مواقع لفصائل معارضة في سوريا، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها استخدمت مقاتلات ضربت أقساماً من حلب للمرة الأولى منذ 2016
بدورها، قالت منظمة « الدفاع المدني السوري » التي تنشط في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية والتي تعرف اختصاراً باسم « الخوذ البيضاء »على منصة إكس، إن ما لا يقل عن 25 شخصاً قتلوا في شمال غرب سوريا في غارات جوية نفذتها الحكومة السورية وروسيا الأحد