الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات الجنود و يستدعي آلاف عناصر الاحتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء 7000 من جنوده الاحتياط، بعد أن أمر وزير الدفاع بدفع مزيد من التعزيزات العسكري إلى مناطق الحدود مع قطاع غزة
وكان قد تم منذ يومين استدعاء 5000 جندي بسبب التصعيد بين الجيش الإسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع
وأكدت مراسلة قناة « روسيا اليوم » في إسرائيل أن الإجراء الجديد يقضي باستدعاء سبعة آلاف من عناصر قوات الاحتياط وإلغاء إجازات الجنود والضباط في الوحدات القتالية حتى إشعار آخر
ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بتبني قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم خططا لشن عملية برية محتملة في قطاع غزة
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان : نحن في وضع طوارئ بسبب العنف الوطني، ومن الضروري الآن تعزيز القوات بكثافة على الأرض، وسيتم إرسالها فوراً لتطبيق القانون والنظام
كذلك أعلنت سلطات مطار بن غوريون تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى المطار في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي تتولى حركة حماس السلطة فيه
خشية من حرب واسعة النطاق
تصاعدت حدة المواجهات بين مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي بشكل كبير، فيما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من تحول أعمال العنف إلى : حرب واسعة النطاق
وقتل ما لا يقل عن 53 فلسطينياً، بينهم 14 طفلا، وستة اسرائيليين منذ يوم الاثنين
ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على القطاع، ما أسفر عن مقتل قيادي بحركة حماس، وتدمير ثلاثة مبان ضخمة
وقالت إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا أكثر من ألف صاروخ على مدى 38 ساعة، معظمها باتجاه تل أبيب
شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب اليوم الخميس، لتكون أحدث شركة طيران دولية تتجنب السفر إلى إسرائيل وسط تصاعد الصراع هناك
وقالت الخطوط الجوية البريطانية : سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب
هذا وأعلنت بعض شركات الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، وقالت شركة « يونايتد إيرلاينز » إنها ألغت الرحلات من شيكاغو ومدينة نيويارك بولاية نيو جيرسي إلى تل أبيب يوم 11 ماي، ومن سان فرنسيسكو ونيويارك إلى تل أبيب يوم 12 ماي
من جهتها، أعلنت « دلتا إيرلاينز » أنها ألغت الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب المقررة بين 11 و13 ماي، ولم تحدد بعد موعد استئناف الرحلات
كما أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة