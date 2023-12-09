الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل خمسة من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة
واوضح الجيش في بيان الإعلان، أن أربعة من القتلى سقطوا في معارك جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت)، بينما الجندي القتيل الخامس، فقد توفي متأثرا بجروحه في عملية المقاومة يوم 7 أكتوبر الماضي
ومن بين القتلى ميئور كوهين، ابن شقيقة الوزير غادي أيزنكوت عضو الكابينت الحربي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا، والذي قتل ابنه قبل عدة أيام خلال معارك غزة أيضا
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي