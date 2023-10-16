الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد ضباطه على الحدود اللبنانية

قُتل ضابط إسرائيلي بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت العسكري في الجليل الغربي على الحدود اللبنانية
وقالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإسرائيلية إن الملازم أميتي تسفي غارنوت (24 عاما) من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، قُتل أمس بنيران مضادة للدبابات، قرب حدود لبنان
ومساء أمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة « إكس »، إنه قام بمهاجمة أهداف لـ « حزب الله » في الأراضي اللبنانية
فيما أعلن « حزب الله »، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان
وقال الحزب إن مقاتليه « هاجموا 5 مواقع » إسرائيلية حدودية « بالأسلحة المباشرة والمناسبة »، وفق قناة : المنار
وأضاف في بيانين منفصلين أن المواقع التي هاجمها هي : جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد
وأوضح « حزب الله » أن عناصره قاموا أيضا « بمهاجمة ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة » وذلك « ردا على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين » في بلدتي علما الشعب وشبعا
وأكد أن « الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى » في صفوف الإسرائيليين
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا بين مقاتلي « حزب الله » والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين
وكانت كتائب عز الدين القسام » الجناح العسكري لحركة « حماس » الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبرالجاري، بدء عملية « طوفان الأقصى » لوضع حد : للانتهاكات الإسرائيلية
وقالت في بيان: « الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة ».
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية « السيوف الحديدية »، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي « حماس » داخل المستوطنات
وتمكنت حركة « حماس » من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة