الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يواجه أعلى وتيرة لإطلاق الصواريخ من غزة

أعلنت « سرايا القدس » عن قصف مناطق أفسلوم ونيريم وكوسوفيم برشقات صاروخية مكثفة : ردا على العدوان
هذا وأعلنت « سرايا القدس »، الجناح العسكري لحركة « الجهاد الإسلامي » في فلسطين، أنها قصفت موقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون عيار 120 ملم
كما كشفت عن بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية وغلاف غزة
وأكدت أنها : دكت بعشرات الصواريخ والقذائف مواقع العين الثالثة وخزاعة وصوفا وكرم أبو سالم
من جانبها، أكدت « كتائب القسام »، الجناح العسكري لحركة « حماس »، إطلاقها رشقات جديدة من الصواريخ على مستوطنتي نتيفوت وياد مردخاي وقاعدتي حتسور الجوية و تسيلم البرية في جنوب إسرائيل
وذكر الجناح العسكري لحركة « حماس » على قناته في تطبيق « تليغرام » اليوم الأحد أن هذه الهجمات الجديدة تأتي : ردا على استهداف العدو للمدنيين الآمنين
الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ من غزة
أكد الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة من حيث وتيرتها من قطاع غزة، حسب وكالة : فرانس برس
ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه في « تويتر » اليوم الأحد أن حركة « حماس » أطلقت منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول غزة 2900 صاروخ على أراضي إسرائيل سقطت 450 منها داخل حدود القطاع
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض في الليل الماضي رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب