الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة، والتي أدت إلى استشهاد الكثير من الأطفال والنساء، كما نتج عنها كثير من المصابين والجرحى
أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بوقوع فاجعة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين
وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن : القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة
وأوضحت، على حسابها بتطبيق التواصل الفوري « تلغرام »، أن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة
كما ذكر تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة
ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية عشرات الجثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء
ولم تعرف بعد حصيلة الضحايا الأولية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث
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