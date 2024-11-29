الجيش الإسرائيلي يحظر العودة إلى 10 قرى جنوب لبنان

وجه الجيش الإسرائيلي الجمعة، تحذيراً إلى سكان لبنان، بحظر الانتقال إلى 10 قرى في الجنوب حتى إشعار آخر
جاء ذلك على لسان المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي؛ حيث حدد خطاً بعشر قرى جنوب لبنان، قائلاً إن من ينتقل جنوب هذا خط : يعرض نفسه للخطر
وذكر أدرعي في تغريدة عبر حسابه الشخصي: شبعا والهبارية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة وشقرا وبرعشيت، وياطر والمنصوري
بالتزامن، نشر الجيش الإسرائيلي حصاد مواجهاته مع حزب الله في الأشهر الـ 14 الماضية، فيما لا يزال وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل صامدا
ونقلت صحيفة « تايمز أوف إسرائيل » عن الجيش أنه ضرب أكثر من 12.500 هدف لحزب الله، منها 1600 مركز قيادة و1000 مستودع أسلحة
وأضافت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية أكدت بثقة عالية مقتل 2500 من عناصر حزب الله، لكنها ترجح ارتفاع هذا العدد إلى 3500، من بينهم زعيم حزب الله حسن نصر الله و13 قيادياً
يأتي ذلك بعد يوم من بيان لحزب الله نشر فيه ما يقول إنها حصيلة « خسائر العدو » خلال الفترة الماضية، مؤكداً مقـتل أكثر من 130 جندياً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 1250 آخرين منذ التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية
من ناحية أخرى، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بـ »حرب مكثفة » في حال حدوث أي خرق للهدنة في لبنان
جاء ذلك في تصريح له أثناء مقابلة مع القناة الإسرائيلية 14، قال فيها « إذا لزم الأمر، أعطيت توجيهاً للجيش الإسرائيلي لشن حرب مكثفة » إذا حدث أي خرق للهدنة
وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها رصدت « أنشطة إرهابية في منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان »، مضيفة أن « التهديد تم إحباطه » من قبل سلاح الجو الإسرائيلي