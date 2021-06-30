الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام تستنكر و تدين الإعتداء الذي تعرضت له عبير موسي

30/06/2021 |

على وقع حادثة الخزي والعار التي هزّت الجميع والتي تعرضّت إليها النائبة عبير موسي بعد إعتداء النائب الصحبي سمارة (الصورة أعلاه) عليها بالعنف الشديد؛

تدين الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام هذا الفعل الجبان والحقير وهذا العنف و تعتبره جريمة تندرج ضمن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

تدعو رئيس البرلمان و اللجان المعنية داخله برفع الحصانة على هذا النائب لتتبعه جزائيا على ماإقترفه من جرم

تعبّر عن تضامنها مع النائبة عبير موسي في حقها في التعببر عن آراءها و مواقفها والإحتجاج، وإبداء معارضتها ضد النظام السياسي وغير ذلك من أحداث ووقائع وتدعو إلى وقف كل أشكال العنف و التهديد ضدها وضد بقية النواب المعارضين و أنصار حزبها، في إطار مراعاة مبادىء التعددية السياسية والحزبية مهما كانت الإختلافات

تدعو إلى وقف كل المشاحنات السياسية و تحويل البرلمان إلى حلبة صراع وعنف مادي ولفظي، فما حدث اليوم و غيره من أحداث سابقة هو خطر فعلي محدّق بالديمقراطية و فيه مسّ مباشر من إعتبار المرأة التونسية و رمزيتها وكل ماحققته

تستنكر الجمعية هذا الإعتداء الهمجي الذي إقترفه النائب الصحبي سمارة وتدعو النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى وتتبع النائب والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب مهما كان مقترفه

تحمّل رئاسة المجلس و الحكومة مسؤولية تكرار أعمال العنف بشتّى أشكاله ومهما كان مأتاه و مبرراته و ضحاياه، ضرورة إيقاف هذه الظاهرة و إتخاذ الإجراءات المناسبة بما يليق بصورة تونس الحريات و هيبة مؤسساتها و كرامة وحقوق مواطنيها

تدعو الجمعية رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين بضرورة الوعي بمدى خطورة الوضع بالبلاد و تطالبهم بتحمل مسؤولياتهم على جميع الأصعدة أساسا الصّحية في هذه المرحلة الحرجة و النأي بالبلاد عن مربع العنف و غيرها من المنزلقات الخطيرة التي قد تعمق من أزمة البلاد وتمس من هيبتها وسيادتها

تؤكد على أهمية حق التعبير و حرية الرأي و الحقوق السياسية بإختلاف الإنتماءات والألوان، و الموصولة بإبداء أي موقف معارض ومختلف من الحزب الدستوري الحر و أنصاره أو غيرهم و حقهم في الإلتحاق برئيسة الكتلة و الإحتجاج سلميا على خلفية ما سلّط من عنف ضدها

تونس في 30 جوان 2021
عن المكتب التنفيذي،
الكاتبة العامة

بيان تنديد