الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبرعن كامل تضامنها ودعمها للأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي

تفاجئت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإحالة الاستاذة حياة الجزار مناضلة الجمعية ومحامية مركز التوجيه ومساعدة النساء ضحايا العنف بمعية الأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لحضور جلسة استماع بتاريخ 12 أكتوبر 2022 وذلك بتهمة : هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي
طبقا للفصلين عدد 125 و126 من المجلة الجزائية،وبناء على الشكاية التي تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 افريل 2020 ضد محاميين مكلفين من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للمرافعة على منوبهما الذي كان من ضحايا التعذيب
واذ تعبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن كامل تضامنها ودعمها للأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي فهي تستنكر وتستغرب هذه الخطوة الخطيرة المتمثلة في إحالة محاميين على التحقيق جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما مما يعد في حد ذاته خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي اثناء مرافعته
وتعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هذه التهمة مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان مهما كانت صفتهم
وتعتبر الجمعية أن هذه الواقعة لا يمكن عزلها عن الهجمة الممنهجة التي نشهدها هذه الأيام حيث تتابع الجمعية بانشغال عميق الإيقافات الأخيرة التي استهدفت كثيرا من النشطاء والنشيطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد
والجمعية اذ تندد بشدة بهذه الايقافات وبكل مظاهر ضرب الحريات ومحاولات تكميم الافواه بطرق مختلفة فهي تحذّر من المحاكمات الجائرة والسياسات القمعية التي مارستها الدكتاتوريات السابقة والتي لن تساهم اليوم الا في تأزيم وضع الشباب الذي أجبرته هذه السياسات على الانتحار اما في قوارب الموت او بإضرام النار او بتعاطي المخدرات
وفي هذا الإطار تعبّر الجمعية عن مساندتها وتعاطفها مع الشاب والناشط الحقوقي مروان بالضيافي والسينمائي عصام بوقرة وتطالب بالأفراج عنهما فورا
ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تحمل مسؤولية تدهور وضعية الحريات في بلادنا وكل ما سينجر عنها من مضاعفات الى الحكومة وأصحاب القرار والنفوذ التي تنتهك ابسط الحقوق في الدولة وصل الى حد تجريم مرافعات المحامي والتنكيل بالشباب وجره الى مستنقع العنف والإرهاب تناشد كل المنظمات الحقوقية والنسوية للتوحد من أجل الدفاع عن المكتسبات والذود عن الحريات وعدم التطبيع مع التعذيب والافلات من العقاب برصد كل الانتهاكات ومزيد الدعم و التضامن مع كل ضحايا العنف والتعذيب والعمل على التصدي لكل مظاهر للفساد واستغلال النفوذ
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة
نائلة الزغلامي