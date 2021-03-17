الجمعية البهائية بتونس تقاضي رئيس الحكومة ووزيرالشؤون الدينية و مفتي الجمهورية بتهمة التكفير

بعد نعتهم « بالكفار والملحدين والمرتدين ».. « الجمعية البهائية » في تونس ترفع قضية ضد الحكومة
قدّمت يوم الإثنين 15 ملرس 2021 مجموعة من المحامين والمحاميات يمثّلون هيئة الدفاع عن « الجمعية البهائية » في تونس، شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية والكاتب العام للحكومة في الحكومتين السابقة والحالية وذلك بسبب ما وصفوه بالجريمة المتواصلة بعد إصدارهم تقارير ومراسلات رسمية تتضمن تكفيرا وتهديدا لحياة مواطنين ومواطنات تونسيين وهو ما يمثل حسب بيان أصدرته هيئة الدفاع في جانبه ارتكاب جريمة إرهابية يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب
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