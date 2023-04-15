الجمعة 21 أفريل أول أيام عيد الفطر في فرنسا

أصدر مسجد باريس الكبير، بيانًا رسميًا ، اعلن فيه موعد أول أيام عيد الفطر في فرنسا
وتم ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية للمسجد مع عدد من الاتحادات الإسلامية في فرنسا
وجاء في البيان أنه بعد دراسة الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، قررت الهيئة الدينية أن يوم الخميس 20 أفريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة 21 أفريل هو أول أيام عيد الفطر
وعلى إثر هذا الإعلان، دعت الاتحادات الإسلامية المؤمنين المسلمين إلى مضاعفة الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من شهر رمضان، واتخاذ الخطوات اللازمة للاحتفال بعيد الفطر
يُذكر أن عيد الفطر هو أحد أهم الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وهو يعني نهاية شهر رمضان الذي يتم خلاله الصيام والعبادة
ويتم الاحتفال بهذه المناسبة بالصلاة في المساجد وتبادل التهاني والزيارات بين الأقارب والأصدقاء وتناول الطعام والحلوى في مائدة واحدة