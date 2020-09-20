الجزائر لا تشارك في « الهرولة » نحو التطبيع مع إسرائيل ولاتباركه

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، إن بلاده لن تشارك أو تبارك اتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في معرض تعليقه على اتفاقي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، المُوقع بين الدول الثلاث في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري
وأضاف الرئيس الجزائري، في مقابلة مع مُمثلي بعض وسائل الإعلام المحلية: « نشوف فيه نوع من الهرولة للتطبيع، نحن مانشاركش فيها، مانباركش فيها، القضية الفلسطينية تبقى مقدسة بالنسبة لنا وبالسنة للشعب الجزائري برُمته »، حسبما قال تبون في مقتطفات مٌصوَرة من اللقاء نشرتها صحيفة « البلاد » الجزائرية
كانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن اللقاء سيبث في الساعة العاشرة من مساء الأحد (بالتوقيت المحلي) عبر محطات تلفزيونية وإذاعية
ورأى تبون أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون قيام دولة فلسطينية، موضحًا : مفيش حل للقضية الفلسطينية بالنسبة لنا مقدسة، أم القضايا، ما تحل إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف
وأعرب تبون عن اعتقاده أنه : « في حال إعلان قيام الدولة الفلسطينية (فإن) مشكلة الشرق الأوسط ستُحل »، مؤكدًا أن : مفتاح الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية
وعلَق يوناتان جونين، رئيس قسم مواقع التواصل الاجتماعي في وزارة الخارجية الإسرائيلية قائلا: التعاطف يجمعنا حتى وان فرقتنا الحدود.مع نشر صورة، أظهرت 3 أطفال يحملون أعلام الجزائر وإسرائيل