الجزائر : عبد المجيد تبون يعلن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في السابع من سبتمبر المقبل
وقال تبون، في مقتطع من حوار تلفزيوني سيبث لاحقا : نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب الجزائري آن الأوان لأعلن عن ترشحي للانتخابات الرئاسية وفقا لما يسمح به الدستور
وأضاف : إذا الشعب قرر تزكيتي فأهلا وسهلا وإذا كان غير ذلك فأنا قد قمت بجزء من مهمتي ومن سيأتي بعدي سيواصل
وأكد تبون، وهو يلمح إلى عهدته الأولى أن : الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي. الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت، وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكن استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بمليارات الدولارات