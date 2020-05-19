الجامعة العامة للصحة تدعو إلى يوم غضب دفاعا عن قطاع الصحة العمومية المستهدف من الحكومة

جامعة الصحة تدعو إلى يوم غضب يوم 28 ماي المقبل
دعا عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة كافة الهياكل النقابية في القطاع الصحي للخروج في يوم غضب في 28 ماي الجاري داخل المستشفيات العمومية رفضا لما اعتبره جحودا ونكرانا لما بذله مهنيو الصحة في مواجهة فيروس كورونا
وكشف في فيديو مسجل بثته اليوم الثلاثاء صفحة الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيتم تنظيم هيئة إدارية قطاعية للجامعة يوم 4 جوان القادم لاتخاذ كل الأشكال التصعيدية للدفاع عن حقوق مهنيي الصحة
وأرجع الجلولي تنظيم يوم الغضب إلى وجود سياسة حكومية ممنهجة لضرب قطاع الصحة العمومية وضرب المستشفيات العمومية ودفع الأطباء والممرضين وبقية مهنيي الصحة إلى الهجرة إلى الخارج
ووجه الكاتب العام انتقادات لاذعة إلى المنشور الحكومي الأخير عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 والمتعلق باتخاذ تدابير تقشفية عند إعداد ميزانية عام 2021، مؤكدا بأنه يخذل مهنيي الصحة ويتنكر لجهودهم
المصدر : الإتحاد العام التونسي للشغل