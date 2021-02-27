الجامعة العامة للإعلام تندّد باعتداءات الخوانجية على الصحفيين

تعرض عدد من الصحفيين اليوم السبت خلال تغطيتهم لمسيرة نظمتها حركة النهضة بالعاصمة الي العنف وتم منعهم من تأدية واجبهم المهني حسب عديد الشهادات المقدمة
وعلى إثر هذه الاعتداءات غير المسؤولة، تندد الجامعة العامة للإعلام بهذه الممارسات التي تدخل تحت طائلة القانون وتعتبرها سابقة خطيرة ، تعكس صورة سلبية ، تضرب الحريات الصحفية وحق الإعلاميين في العمل بكل حرية دون تضيبقات وتعتبر تحديا تجاه أداء الصحفيين لرسالتهم ولواجبهم المهني
تؤكد الجامعة أن حرية الصحافة مكسب لتونس لا تراجع عنه وأن عمل الصحفي لا يخضع إلى رقابة مسبقة او توجيه متعمد أو منع ، كما تطالب الجامعة بفتح تحقيق فوري وبمحاسبة المعتدين
الكاتب العام
محمد السعيدي
بيان الجامعة العامة للإعلام