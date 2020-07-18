الجامعة العامة للإعلام ترفض استباحة حرمة البرلمان من غرباء مطلوبين لجرائم وشبهات ارهابية

ترفض الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل ممارسات الصد ضد الإعلاميين في ممارسة مهامهم صلب مجلس نواب الشعب وعرقلة دورهم الصحفي من أجل إنارة الرأي العام في حين تتم استباحة حرمة المجلس من غرباء مطلوبين لجرائم وشبهات ارهابية
وتؤكد الجامعة العامة أن صد الإعلاميين و الصحافيين عن ممارسة عملهم بما يقتضيه الواجب وبحسب مقتضيات الدستور التونسي في هذا الظرف الدقيق يفرض تسهيل مهام الإعلاميين
و تؤكد الجامعة العامة للإعلام بهذه المناسبة تضامنها مع كافة الاعلاميات والإعلاميين الذين يكابدون من أجل قدسية الخبر ونزاهة المعلومةوتندد في ذات الوقت بالتدخل المفضوح لأحزاب متطرفة وسعيها المحموم لتأليب الرأي العام ضد الإعلاميين
وتؤكد الجامعة أخيرا حق الإعلاميين في النفاذ إلى المعلومة و رفض ردود الفعل المتشنجة وحشرهم في الصراعات السياسية
كما تدعو إدارة الإعلام بالمجلس إلى مزيد تحسين ظروف عمل الإعلاميين و التفاعل من أجل مزيد تسهيل مهامهم مع مختلف الأطراف المتدخلة
الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام
محمد السعيدي
بيان