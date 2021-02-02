الجامعة العامة للإعلام تدين بلطجة النائب الإخواني ماهر مذيوب

اقدم صباح اليوم النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب بالإعتداء على الزميل المصور التلفزي سهيل الزمني ومنعه من التصوير في مظهر من مظاهر البلطجة ومحاولة منع المرفق العمومي من القيام بدوره في تغطية جلسات مجلس نواب الشعب وأمام هذا الوضع الخطير
تؤكد الجامعة العامة للإعلام مساندتها المطلقة للزميل سهيل الزمني كما نطلب من رئاسة مجلس نواب الشعب تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الشأن كما تطالبه بإدانة العنف المسلط على الإعلاميين الذي يتكرر داخل المجلس ومحاسبة النائب المذكور كما تحتفظ الجامعة العامة بحقها في تتبع النائب المذكور واتخاذ كل الإجراءات والتحركات النضالية بما في ذلك مقاطعة تغطية جلسات مجلس النواب في صورة عدم توفير الضمانات اللازمة لكل الزملاء والزميلات العاملين داخل المجلس
بيان صادر اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021
الجامعة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي