الجامعة العامة للإعلام تدين أي تدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية

14/02/2023 |

تتسارع الأحداث في تونس في ضرب الحق النقابي والمس بالحريات و تهديدها ، حيث تمت إحالة 16 نقابيا في قطاع النقل على مكافحة الاجرام ببنعروس و في نفس الوقت تم إيقاف السيد نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك و استنطاقه و الحديث معه عن الخط التحريري وهو مس بحرية الإعلام و بحرية التعبير و بالحريات العامة 

إن الجامعة العامة للإعلام تحيي صمود و نضالات قطاع النقل و تؤكد مساندتها لمناضلي الجامعة العامة للنقل ونضالهم شرف لكل النقابيات والنقابيين 

تدين أي تدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية و تحذر من التراجع المتواصل والخطير لحرية الإعلام الذي ناضل من أجله التونسيات والتونسيون ولا يمكن التراجع عنه مهما كانت الضغوطات و الهرسلة والتهديدات 

إن استعمال الأمن والقضاء لترهيب النقابيين و الإعلاميين يعد سابقة في تاريخ تونس و يمثل خطرا على الحريات في البلاد وعلى مستقبل تونس 

وأمام ما يجري من تطورات ندعو كافة الاعلاميين إلى التصدي لكل التجاوزات ضد أي مس بالخط التحريري و أي ضرب للحريات 

نؤكد أن الجامعة العامة للإعلام ستتصدى لكل محاولات المس بالحق النقابي و بالحريات النقابية و بالحريات الصحفية بكافة الأشكال النضالية و القانونية 

عن الجامعة العامة للإعلام
محمد السعيدي

بيان