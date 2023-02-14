الجامعة العامة للإعلام تدين أي تدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية

تتسارع الأحداث في تونس في ضرب الحق النقابي والمس بالحريات و تهديدها ، حيث تمت إحالة 16 نقابيا في قطاع النقل على مكافحة الاجرام ببنعروس و في نفس الوقت تم إيقاف السيد نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك و استنطاقه و الحديث معه عن الخط التحريري وهو مس بحرية الإعلام و بحرية التعبير و بالحريات العامة
إن الجامعة العامة للإعلام تحيي صمود و نضالات قطاع النقل و تؤكد مساندتها لمناضلي الجامعة العامة للنقل ونضالهم شرف لكل النقابيات والنقابيين
– تدين أي تدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية و تحذر من التراجع المتواصل والخطير لحرية الإعلام الذي ناضل من أجله التونسيات والتونسيون ولا يمكن التراجع عنه مهما كانت الضغوطات و الهرسلة والتهديدات
إن استعمال الأمن والقضاء لترهيب النقابيين و الإعلاميين يعد سابقة في تاريخ تونس و يمثل خطرا على الحريات في البلاد وعلى مستقبل تونس
وأمام ما يجري من تطورات ندعو كافة الاعلاميين إلى التصدي لكل التجاوزات ضد أي مس بالخط التحريري و أي ضرب للحريات
– نؤكد أن الجامعة العامة للإعلام ستتصدى لكل محاولات المس بالحق النقابي و بالحريات النقابية و بالحريات الصحفية بكافة الأشكال النضالية و القانونية
عن الجامعة العامة للإعلام
محمد السعيدي
بيان