الجامعة العامة للإعلام تدعو إلى سد الطريق أمام التنقيح المقدم من ائتلاف أعداء الحرية وحلفائه

أقدمت رئاسة الحكومة اليوم على سحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري والذي اودعته الحكومة السابقة بتوافق مع كل هياكل المهنة وهي خطوة تدل على عدم ايمان الحكومة الحالية ورئيسها بتواصل الدولة ومؤسساتها وهي خطوة تمهد الطريق لتمرير التنقيح المقدم من ائتلاف أعداء الحرية وحلفائه وامام خطورة ما حصل تدعو الجامعة العامة للإعلام إلى
1.كل النواب الذين يؤمنون بحرية الإعلام إلى التصدي لهذا التنقيح الذي سيفتح المجال للفوضى العارمة بالقطاع
2.كل الزميلات والزملاء إلى الإلتحاق غدا على الساعة العاشرة صباحا بالمبنى الفرعي للبرلمان للتعبير عن رفضنا لهذا المشروع
3.ندعو كل بنات وأبناء القطاع إلى الإستعداد للدخول في كل أشكال الإحتجاجات والتحركات النضالية في صورة تمرير هذا المشروع
كما تدعو الجامعة العامة للإعلام كل التونسيين من سياسيين وأحزاب وطنية ومنظمات مجتمع مدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد مشروع تدمير وتخريب قطاع الإعلام
في 19 أكتوبر 2020
الجامعة العامة للإعلام
بيان