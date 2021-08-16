الثالث عشر أوت 2021: نعم لإرادة الشعب لا للأبوية

استقبل الرئيس قيس سعيد يوم 13 أوت المنقضي النائب الأوّل لمستشار الأمن القوميّ الأمريكيّ جون فاينر مرفوقا بمساعد وزير الخارجيّة بالنيابة المكلّف بشؤون الشرق الأدنى وتسلم منهما : رسالة من الرئيس بايدن يؤكّد له فيها من جديد دعمه الشخصيّ ودعم إدارته ونائبته هاريس للشعب التونسيّ ويحثّ فيها على عودة سريعة إلى مسار تونس كديمقراطيّة برلمانيّة
وقد كان بيان الرئاسة حول هذه الزيارة واضحا، إذ أكد أن القرارات تستند إلى الدستور وإلى إرادة الشعب وأكد أنه لا خوف على الحرية ولا على الديمقراطية في تونس. وذكر البيان أن الرئيس « حذر من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس » وصرح البيان أن الرئيس : أشار إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين
فأما زيارة الامريكان ورسالة بايدن فهما امران عاديان لاهتمام الولايات المتحدة والدور الذي تضطلع به على أنها شرطي العالم، ومع أن امريكا فشلت في العراق في جلب وإحلال الديمقراطية، وفشلت مؤخرا في أفغانستان حيث تركتها لطالبان ترتع فيها كما تشاء بعد أن خسرت 83 مليار في بناء جيش لم يصمد يوما واحدا بعد خروج القوات الامريكية، فإنها لا تزال تضطلع بدور داعية الديمقراطية والقيم السياسية الحديثة في العالم، رغم الهزائم المتكررة لها في تحقيق أهدافها المعلنة من تدخلاتها العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية
وعلى كل حال، ورغم الضغط الذي يمارسه تنظيم الإخوان الدولي عبر اللوبيينغ في الغرب وفي الولايات المتحدة ونشر رسائل مغلوطة في اتجاه بناء المظلومية والتقدم إلى العالم على أساس أن الحريات والديمقراطية مهددتان في تونس فإن الموقف الامريكي محايد بل إنه يصب في ميزان قوى الرئيس التونسي، ذلك أن الأمريكيين تبرعوا بمليون جرعة من اللقاح للتونسيين رغم دعوات التنظيم والغنوشي نفسه بوقف المساعدات للغضط على الرئاسة لتتراجع عن مواقفها، وهذه المساعدة ستمكن الشباب التونسي من استئناف حياته وجامعته ومدرسته وأعماله اليومية مما سيرفع المعنويات ويعيد عجلة الاقتصاد التونسي ويدفع الشباب الذي عانى الأمرين السنتين الماضيتين إلى دفعة أمل جديدة في تحصيل تكوين مناسب أو البحث عن عمل ولو وقتي أو التفكير في التطوع للعمل الجمعياتي أو السعي لتطوير مهاراته وخبراته أو كسب لغة جديدة أو صنعة مفيدة
إن الموقف الأمريكي يبدو حريصا على الشرعية البرلمانية وهذا أمر متوقع من حراس الديمقراطية الشكلية التي لا تحمل في مضمونها قيم الديمقراطية الحقيقية، ديمقراطية لا تهب للإنسان مواطنة حقيقية، ولا تعطي للشعوب حق تقرير مصيرها وتخلف الخراب كما هو حال سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان. وليس لأي شرطي للعالم أن يتدخل في بلد إذا كان أهل ذلك البلد قادرين على حماية أمنهم وتآلفهم ولحمتهم
يحسن تذكير القارئ الكريم أنه باستثناء الموقف التركي الرسمي لم يعلن أي بلد رسميا تعاطفه مع الغنوشي بوصفه رئيسا للبرلمان. ولم يعبر عن التعاطف معه سوى قادة الحركات الإخوانية في ليبيا والجزائر والمغرب وقادة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين في العالم وعلى صفحاتهم الخاصة إذ وجهوا نداء للتونسيين برفض اجراءات الرئيس وكللت نداءاتهم بالفشل. اما الموقف الفرنسي فكان داعما للقصر بشكل واضح وتردد الموقف الامريكي لاسباب تتعلق بانشغال بايدن بما خلفه انسحابه في افغانستان من انقضاض على الديمقراطية المزعوم بناؤها وكذلك بسبب عدم وضوح الرؤية وموازين القوى والمصالح. وخلاصة القول لا يمكن لأي موقف أجنبي أن يؤثر حاليا على القرار التونسي لأنه يحظى بتوافق شعبي حقيقي وهائل، ولأنه نابع من حاجة الشعب الملحة للتغيير ومقاومة الفساد
لكن يوم 13 أوت شهد من جهة ثانية احتفالية سطحية بعيد المراة التونسية ومحاولة للالتفاف على مطالب أكثر من نصف السكان بالمساواة التامة في الحقوق والمواطنة. وبهذا المنطلق ومع تأييد استقلالية القرار السيادي التونسي ودعم المسار نحو فصل النهضة عن الحكم لأسباب تتعلق بضرورة تحييد هذه الحركة الاخوانية المرجعية ذات الرهانات الاقليمية المضرة بالوطن والدولة فاننا نلاحظ أن موافقة الآراء الشعبية الكارهة للمساواة الحقيقية والمواطنة التامة وتقسيم التونسيات إلى كادحات وبرجوازيات والتعريض بان المطالبة بالمساواة شأن ثانوي مقارنة بالمطالبة بالعدالة إن كل هذا يسيء إلى المسار الديمقراطي الحقيقي في جوهره وفي مآلاته وفي قيمه وآلياته ونحن نرفض تماما أن يتحول الحكم إلى أداة لتابيد سلطة أبوية محافظة وعقيمة الجدوى لم تخلف طيلة السنوات سوى الشعور بالمرارة لدى الناس وثقافة منشدة الى الوراء تعيد تكرار مفاهيم السلفية بلا كلل. فمقاومة التوظيف السياسي للدين يبدأ حتما بمقاومة التوظيف الأبوي للسياسة وللدين وللقيم. وهما أي التوظيف السياسي للدين والتوظيف الأبوي للمصالح الاقتصادية والرمزية يصبان في خانة واحدة: تأبيد الأزمة والانقسامات والتخلف والاستبداد. فنعم لإرادة الشعب ولا للابوية الخانقة والظالمة فالابوية لا تختلف في شيء عن الاستعمار والارتهان للاجنبي سواء كان امركيا او حتى من لحم الانسان ودمه. فالذي يظلمك ويبخسك حقك واستقلاليتك وانسانيتك ويراك انك ادنى قيمة منه لا يمكن أن يكون سوى مستبد مستعمر لك حتى لو كان أقرب الناس اليك. فلنبدأ برفع اليد عن النساء والكف عن ظلمهن اقتصاديا ورمزيا لأجل سيادة وطنية حقيقية صلبة
بقلم زينب التوجاني ،نشِر كذلك بجريدة الشروق