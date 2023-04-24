التيار الديمقراطي يدعو القضاة إلى عدم تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لمخالفته لدستور قيس سعيد

لم تكتف سلطة الانقلاب باعتقال أبرياء لما يزيد اليوم على الشهرين، بتهم باطلة و دون قرائن أو تحقيق، لتواصل هرسلة الأستاذ غازي الشواشي الذي يمثل يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة على معنى المرسوم 54 المكمم للأفواه، وجهتها له وزيرة العدل التي أمعنت في تحريك النيابة العمومية ضد معارضي الانقلاب
أمام هذه الانحرافات المتواصلة، فإن التيار الديمقراطي
– يجدد مساندته للأستاذ غازي الشواشي و لجميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و التعبير
– يدعو السيدات و السادة القضاة إلى عدم تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لمخالفته لدستور 2014 و حتى لدستور قيس سعيد الذي قده بنفسه ثم خرقه بإصدار هذا المرسوم
يدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية لوقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس يوم الثلاثاء 25 أفريل على الساعة العاشرة صباحا دفاعا على حرية الرأي و التعبير وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تونس في 24 أفريل 2023
الأمين العام
نبيل حجي
بيان