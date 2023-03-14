التيار الديمقراطي لا يعترف ببرلمان الفاشل قيس سعيد

14/03/2023 |

قال حزب التيار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إنه  » لا يعترف  » بالبرلمان الجديد، معتبرا أنه  » فاقد للشرعية والمشروعية  » لكونه انبثق عن دستور وقانون انتخابي « على المقاس  » وعن انتخابات : قاطعها تسعة أعشار التونسيين 

وأضاف الحزب، في بيان أصدره تبعا لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن مسار 25 جويلية، أن مصير هذه المؤسسة : سيكون مماثلا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها قيس سعيد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية

وأشار إلى  » التعتيم  » على ما وصفه بـ « المسرحية التشريعية  » بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله وكذلك إلى : التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره