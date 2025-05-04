التعذيب في السجن : القاضية كلثوم كنو تشكك في رواية وزارة العدل

رجعت للتدوينة الي كتبتها المحامية المتعلقة بتعرض منوبها للتعذيب لقيتها كتبتها نهار الجمعة 2 ماي على الساعة 23:26
وراجعت بلاغ وزارة العدل لقيت الي النيابة العمومية أذنت باخرج السجين وتمت معاينته من قبل ممثل النيابة وذلك يوم 2 ماي وتبين ان السجين لا يحمل آثار عنف على جسده
وجاء في البلاغ الي تم تحرير محضر في الفرض
باهي نحب نسأل كيفاش زعما النيابة العمومية فاقت بتدوينة المحامية وفي اقل من نصف ساعة وقبل نصف الليل عملت الإجراءات الكل راسلت كتابيا السجن باش خرجت السجين من السجن والسجن سخر سيارة باش نقل السجين الي المفروض في وقتها يكون راقد مع بقية السجناء و خرجوه وهزوه للمحكمة باش السيد ممثل النيابة يقوم باجراءات المعاينة ؟؟؟؟
موش كان من الأجدر انه يتم تسخير طبيب شرعي يحضر عملية المعاينة ويقول فما آثار عنف والا لا
وموش كان من الأجدر زادة انه يتم اعلام المحامية باش تحضر عملية المعاينة؟؟؟؟
راني نقول في الكلام هذا باش الأمور تكون واضحة وما يقعش التشكيك في الإجراءات
وفي الاخر نقول يصلح حال بلادنا
القاضية كلثوم كنو
: هذا ما نشرته المحامية على صفحتها بالفايسبوك
#ريان_الخلفي
شديت روحي شديت اما ما نجمتش نسكت
… السجين #ريان_الخلفي …. العمر 19سنة … سجين مودع بالسجن المدني ببنزرت منذ ثلاث اسابيع … التهمة: مسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب …
مثل اول مرة بتاريخ 22افريل 2025 أمام الدائرة الجناحية وتم استنطاقه في ظروف عادية … قدمنا مطلب إفراج… تم رفضه واخرت الجلسة ….
اليوم قمت بزيارته بطلب من عائلته ….
دخل ريان المكتب الخاص بزيارة المحامين ورافقه سجان حاول الدخول معه بعد أن اعلمني ان ريان مضطرب وقد يشكل خطرا عليا … طلبت منه المغادرة فاستجاب بكل احترام ….
جلس ريان ومباشرة قام بنزع قميصه والالتفات للحائط … شاهدت آثار عنف على كامل ظهره أسطر افقية نتيجة ضربات بكواتشو او عصى …
عاد للجلوس بمقعده وامسك رأسه وقالي حرفيا : … ريت شعري كيفاش انا توة عسكري … وأدار رأسه وحيث كان يضع يده تماما لاحظت آثار كدمات ….
ريان كان يتكلم بكلام غير مفهوم وغير متناسق (في ظاهره جنون) …
فتح كفه واراني آثار حرق بسجارة بكف يده اليسرى … سألته من حرقك …. أجاب #الوطواط (كنية لشخص ما) ….
#كامل_جسده مغطى بالكدمات … زرقاء … بنفسجية … حمراء …
في كل مرة كنت اسأله عن من اعتدى عليه …. كان يوجه بصره إلى عون السجون ولا يجيب ….
كلمات قالها متقطعة: #انا_راجل #الظلم_حراااااام #كلنا_ولاد_تسعة #نحب_نموت
ثم شرع في ترتيل القرآن بدون اي خطأ واكتشفت ان له صوتا رائعا
حاولت الاستفسار عن حالته من عون السجون الحاضر فاشار عليا بالتوجه إلى المسؤول عن شؤون المساجين بالسجن … الذي رفض قطعا مقابلتي … كما رفض مدير السجن او من ينوبه مقابلتي ….
تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ….. اعلمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان(فرع بنزرت والهيئة المركزية ) …..
روحت #مرييييييييييضة ….
انشر هذه التدوينة بإذن وبطلب من عائلته…..
#دخل_معافا_خرج_مجنونا
#حسبي_وحسبه__الله__ونعم__الوكيل