«التدافع» على أشدّه بين الرئيس و«الأطراف»

أوشك شهر رمضان على النهاية، ونجح التونسيون حتى الآن في الصمود والتوفيق بين ممارسة حريتهم الدينية وحقهم في الاختلاف مع الحفاظ على حقّهم في البقاء رغم الموجة غير المسبوقة من غلاء الأسعار وفقدان عديد المواد الأساسية وتنامي ظاهرة الاحتكار والأسوأ من كل ذلك استمرار الأزمة السياسية التي تعيق وتعقّد كل يوم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستكون وفق آخر إطلالة لرئيس الجمهورية محور حوار وطني، «لن يكون كغيره من الحوارات السابقة» وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر عقب لقاء سيادته برئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أول أمس الاربعاء 20 أفريل 2022
وفي انتظار أن تنبلج أنوار المفاوضات في «ربيع» المؤسسات المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتظهر مخرجاتها وخصوصا حجم الأموال التي ستُضخّ لبلادنا وشروطها وإملاءاتها باعتبار أننا لسنا في حضرة جمعيات خيرية في نهاية المطاف ولسنا في وضعية من يمكنه فرض معادلات متوازنة في المفاوضات، يتطلّع الجميع إلى معرفة حقيقة ما نحن مقدمون عليه في المرحلة القادمة من «إصلاح سياسي» و«استفتاء» و«انتخابات تشريعية» دون أن تكون الصورة واضحة صراحة وقواعد اللعبة متوازنة وعادلة
وما يثير الحيرة والقلق، هو استمرار رئيس الجمهورية في تغليب السياسي على الاقتصادي والاجتماعي، بل تجاهل هذين المجالين وجعلهما من اختصاصات الحكومة والحال أنه المعني بضبط السياسة العامة للدولة في كل المجالات وفق الامر 117
ليس ذلك فحسب، يطرح التعاطي السياسي لرئيس الجمهورية اليوم مع السياسة أكثر من سؤال على المستويين، الشكلي والمضموني إن جاز القول
لقد خاض الرئيس في السياسة مع ضيوفه ومضيفيه دون الأخذ بعين الاعتبار جملة من الخصوصيات حيث لم نتعود في بلادنا أو حتى وفق التجارب المقارنة على اقتصار «خطاب الرئيس» على السياسة حتى في أوج الأزمات السياسية
هنا، كان لافتا على سبيل المثال تخصيص ما يعرف بـ «الأمر اليومي» الذي قدّمه الرئيس بمناسبة عيد قوات أمننا الوطني الـ66 للحديث في السياسة وعن «الأطراف» و«المعارضة» دون الإشارة إلى مهام نبيلة للقوات المدنية المسلحة وهي مقاومة الجريمة بكل أشكالها خاصة وأن البلاد تشهد تنامي مظاهر العنف والسرقة و«البراكاجات» في الشوارع وفي وسائل النقل العمومي وغيره
كذلك الاستشهاد بأن الحريات مضمونة بما أن الأمن يسهر على حماية «المعارضين»، أليس المعارضون مواطنون والأمنيون مكلّفون بحماية المواطنين والوطن وليكن الردع بعدها بالعدل وعبر القضاء وبوسائل إنفاذ القانون المعلومة
ثانيا، ينهى رئيس الجمهورية خصومه ومعارضيه عن توظيف الدين، لكننا نلمس استعمالا مكثّفا لنفس القاموس الديني والسلفي وتوظيفا لمفاهيم ووقائع قديمة في تراثنا العربي والإسلامي ليست بالضرورة مناسبة وإسقاطها اليوم على المشهد التونسي فيه إجحاف وقد تتسبب في التحريض وفي تقسيم التونسيين بين كفار ومؤمنين وبين وطنيين وخونة وبين خيرين وشريرين
إنه ليس من اليسير الحديث عن «الاندساس والتنظّم داخل القوات المسلّحة وداخل الادارة» دون تسمية «المندسين» وإحالة الأمر للقضاء حتى وإن باءت محاولاتهم بالفشل
كذلك الأمر بالنسبة إلى تشبيه الخصوم بـ «الأوس والخزرج» وهما قبيلتان تعودان إلى مرحلة ظهور الإسلام قبل أكثر من 14 قرن
وبدل دعوة المواطنين إلى العمل، بما في ذلك «المعارضين» و«الأطراف» و«الخصوم»، دعاهم رئيس الجمهورية إلى الاعتكاف – أجل إلى الاعتكاف – في بيوتهم أو في المساجد مما أعاد إلى الأذهان أجواء ما بعد 2011 وتبشير رئيس الحكومة والأمين العام للنهضة آنذاك بأجواء الخلافة السادسة، في ذلك الوقت كانت «بيوت الله»، وفيها الكثير الخارج عن سلطة الدولة، مسرحا للاعتكاف والتهجد والبقية يعلمها التونسيون
وحتى القول بأن من يزرع الفتنة ويريد حكومة موازية وبرلمانا في المنفى فمكانه أمام القضاء في تونس ولا معنى لدعوته للالتحاق بالمنفى
قد يكون التونسيون مع السير بالقانون على درب مشروعية شعبية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإن اختلفنا في تقدير شكل هذه المشروعية وحجمها، وقد يختار تونسيون آخرون خلاف ذلك وفق حسابات خاصة أيضا وهذا من حقهم ولكن ذلك لا يبرّر وصفهم بالمرضى لأنهم مواطنون في دولة مطالبة بعلاجهم إذا سلمنا بمرضهم «السياسي»، ولأننا في النهاية ما نزال في المربع السلمي للعملية السياسية والحكمة في البقاء في هذا المربع
وفي مقابل خطاب الرئيس وأدائه المثير للجدل، تواصل المعارضة بشقيها، من كان في الحكم ومن لم يشارك فيه تسجيل النقاط والتقاط الأنفاس، وأصبح «التدافع» – استئناسا بالقاموس السلفي – على أشدّه ويفتح أبواب البلاد على سيناريوهات مجهولة لا مصلحة للتونسيين فيها للأسف
بقلم مراد علالة