التخفيض من العقوبة السجنية المسلطة على الاعلامي برهان بسيس من 12 شهرا الى ثمانية أشهر

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 26 جويلية بالحط من العقوبة السجنية المسلطة على الاعلامي برهان بسيس من 12 شهرا الى ثمانية أشهر، وفق ما أوردت زوجته سلوى بن نعمان
يشار الى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن برهان بسيس مدة عام واحد وذلك بحساب ستّة أشهر عن كل قضية من القضيتين المنشورتين ضده
يذكر أنه تم ايقاف بسيس خلال شهر ماي الماضي رفقة الاعلامي مراد الزغيدي وذلك على خلفية عدد من مقاطع فيديو لحصص إذاعية وتلفزية تعود إلى سنتي 2019 و2020 إضافة إلى تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك
وتولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق بسيس واحالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته
ونسب للمعني تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وارسال واعداد أخبار واشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير، واستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته