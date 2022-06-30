البنك المركزي يصدر منشورا يحدد فيه شروط فتح الحسابات الخاصة بحملات الاستفتاء

أصدر البنك المركزي التونسي،اليوم الخميس، منشورا الى البنوك والديوان الوطني للبريد يحدد فيه الشروط الخاصة بالحسابات الخاصة بحملات الاستفتاء
ويتعين وفق ما ورد في الفصل الاول من منشور البنك المركزي التونسي عدد 5 لسنة 2022، على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بحملة الاستفتاء باسم المشارك في حملة الاستفتاء والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو ائتلاف أحزاب سياسية أو ذاتا معنوية في شكل حزب سياسي أو جمعية أو منظمة أو شبكة جمعيات
ويتولى فتح الحساب الخاص بالاستفتاء المشارك نفسه أو الممثل القانوني للذات المعنوية أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من المشارك معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المشارك المعني أو وكيله. ويتولى الوكيل المالي للمشارك تسيير الحساب الوحيد الخاص بحملة الاستفتاء والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية لكل مشارك في هذه
واكد الفصل الثاني من المنشور، انه يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية باسم المشارك
ويتم بموجب الفصل الثالث، فتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس جملة من الوثائق فيما يحجر الفصل الخامس منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بحملة الإستفتاء أو منح تسبقة من أي نوع للمشارك صاحب الحساب
واكد الفصل السادس انه على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بحملة الإستفتاء المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات
وشدد الفصل السابع على انه يتوجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء حملة الإستفتاء وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء حملة الإستفتاء، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق
ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل للبنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة
كما يتوجب على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب مع اخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور
ويتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد، بحسب ما ورد في الفصل الثامن من المنشور، تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض فتح وتسيير الحسابات الخاصة بحملة الاستفتاء والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بحملة الاستفتاء من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال المحددة. ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني للمراسل ونائبه بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا
ونص الفصل التاسع على ضرورة احتفاظ البنوك والديوان الوطني للبريد، بملفات الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة