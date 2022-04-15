البنك الدولي يرى أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة

البنك الدولي يخفّض نمو الاقتصاد التونسي
خفض البنك الدولي، الخميس، نمو الإقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، إلى 3 بالمائة بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 5ر3 بالمائة
بين تقرير البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل
وأبرز البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة
وأشار التقرير إلى : أن تونس باعتبارها موردا للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكسات الحرب الأوكرانية وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذا سريعا للإصلاحات
وتواجه تونس، وفق البنك، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا