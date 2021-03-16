البنك الدولي يرصد 400 مليون دولار أمريكي لفائدة تونس مقاومة للفقر وفيروس كورونا

انعقدت بعد ظهر يوم الاثنين 15 مارس 2021 جلسة عمل جمعت السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وتناولت الجلسة التي تواصلت ثلاث ساعات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي العام لتونس وخاصة المصاعب التي تعرفها بلادنا، وأكد خلالها رئيس الاتحاد والأمين العام لاتحاد الشغل عزم المنظمتين، تكريسا لدورهما الوطني والتاريخي، على الدفع نحو الخروج بالبلاد من المخاطر التي تواجهها جراء الأزمة الراهنة، مؤكدين على أهمية الاستقرار ودوره في تقدم البلاد ونموها
من جانبه جدد السيد فريد بلحاج التأكيد على مواصلة دعم البنك لتونس، معلنا رصده 100 مليون دولار أمريكي إضافية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، بالإضافة لمبلغ ال300 مليون دولار التي أقرها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية والتي أعلن عنها خلال لقاءه برئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية التونسية قيس سعيد صباح نفس اليوم
من جهة أخرى ينتظر أن تعقد الأطراف الثلاثة مشاورات جديدة نهاية الأسبوع والإعلان في أعقابها على قرارات ومبادرات جديدة