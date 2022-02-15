البنك الدولي سيضخ 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج
وأشار بالحاج إلى أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس
من جانبها، ثمنت رئيسة الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسسات الدولة واستعداد هذه المؤسسة المالية لتمويل الإصلاحات، التي أطلقتها الحكومة وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك
ومثل اللقاء مناسبة للحديث بخصوص الوضع الاقتصادي الدقيق، الذي تعيشه تونس وتأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للانعاش الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة، التي يتطلّبها الوضع الراهن