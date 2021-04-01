البقاء لله….وإنا لله وإنا إليه راجعون

يواصل البعض العيش على أمل حوار وطني يجمع الكل تحت خيمة واحدة للبحث عن خروج آمن لبعضهم قبل الخروج الآمن للوطن من الوحل الذي أوقعوه فيه….أقول بعد لقاء الطبوبي بالغنوشي….ثم لقاء المشيشي بالطبوبي والخروج في فاصل إعلامي ثنائي لإعلان نتائج اللقاء و الإعلان عن بداية دراسة الاصلاحات الكبرى وإصلاح بعض المؤسسات العمومية دون الإعلان عن تاريخ رسمي لما وقع الاتفاق عليه…أعود لأقول أن ما وقع اليوم هو إعلان ضمني لموت الحوار الوطني …وإعلان ضمني لانتصار المشيشي بمساعدة الغنوشي وبدعم كامل متبادل (ادعمني …تدعمك) بين الاتحاد وحكومة المشيشي بحزامها الحالي …وخسارة ساكن قرطاج وصبيانه لمعركة ابعاد المشيشي عن القصبة حتى إشعار آخر ومعركة أخرى قد لا يطول انتظارها…خلاصة ما جرى صفقة القصبة وساحة محمد علي ومونبليزير كسبت المزاد …والتقت مصالح هذا الثلاثي مع بعضها البعض….فساكن باردو يريد البقاء هناك حتى إشعار آخر ….وساكن ساحة محمد علي يريد البقاء في مكتبه عهدة أخرى وساكن القصبة يريد البقاء في دار الباي…بعيدا عن « براد التاي »…وبهذه المناسبة الأليمة وببالغ الأسى والحزن ينعى الشعب التونسي ابنه « البار » « الحوار الوطني » الّذي وافاه الأجل المحتوم اليوم اثر حادث سير نتج عنه انزلاقا في الغضروف وكسرا في الجمجمة وانفجارا في اسفل البطن بين قرطاج وباردو والقصبة …رحم الله الفقيد ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان….إن وجد له مكان…وحّدووووووه
سلامة حجازي